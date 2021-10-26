Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский IT-специалист Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда. Убийство было совершено еще 17 октября, однако полицейское управления долины Темзы только в понедельник раскрыло подробности о личности погибшего и опубликовало заявление его родственников.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что 31-летнему мужчине, который проживавал в Ботли (один из пригородов Оксфорда), вечером 17 октября были нанесены ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй, где было совершено преступление. Позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия. Ведется расследования обстоятельств произошедшего.

Родственники Лабошина сообщили, что выпускник СпбГУ работал в группе, занимающейся проектом раннего диагностирования и хирургического лечения рака.

"Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей", - говорится в заявлении семьи убитого, опубликованном на сайте полиции.

ТАСС пока не располагает комментарием российского диппредставительства в Великобритании по поводу убийства Лабошина.