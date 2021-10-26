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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Курильскими островами

Жители ощутили подземные толчки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник в 10:39 (02:39 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 101 км от острова Онекотан (северная группа Курильских островов). Глубина очага составила 31 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, жители острова Парамушир (северная группа Курильских островов) ощутили подземные толчки силой до двух баллов. Угрозу цунами не объявляли. Точные данные еще собираются.

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