{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: съемки фильма "Ржавчина" с Болдуином возобновят лишь после завершения расследования

По словам продюсеров картины, "речь сейчас идет скорее о паузе, чем о прекращении" съемок

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Съемки фильма "Ржавчина" (Rust), на площадке которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора, возобновятся лишь после завершения расследования инцидента. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на письмо продюсеров картины.

На эту тему
Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином
Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

"По мере того как мы переживаем этот кризис, мы приняли решение свернуть съемки по крайней мере до того момента, пока не закончится расследование", - приводит CNN выдержки из письма, адресованного съемочной группе. По словам продюсеров картины, им сложно строить планы на будущее, однако "речь сейчас идет скорее о паузе, чем о прекращении" съемок.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были временно приостановлены.

Офис шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) продолжает расследование обстоятельств несчастного случая и пока не пришел к каким-либо заключениям. Приоритетной является версия ошибки членов съемочной бригады, имевших доступ к реквизитному оружию.

Теги
СШАБолдуин, Алек
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Курильскими островами
Жители ощутили подземные толчки
Читать полностью