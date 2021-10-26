CNN: съемки фильма "Ржавчина" с Болдуином возобновят лишь после завершения расследования

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Съемки фильма "Ржавчина" (Rust), на площадке которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора, возобновятся лишь после завершения расследования инцидента. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на письмо продюсеров картины.

"По мере того как мы переживаем этот кризис, мы приняли решение свернуть съемки по крайней мере до того момента, пока не закончится расследование", - приводит CNN выдержки из письма, адресованного съемочной группе. По словам продюсеров картины, им сложно строить планы на будущее, однако "речь сейчас идет скорее о паузе, чем о прекращении" съемок.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были временно приостановлены.

Офис шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) продолжает расследование обстоятельств несчастного случая и пока не пришел к каким-либо заключениям. Приоритетной является версия ошибки членов съемочной бригады, имевших доступ к реквизитному оружию.