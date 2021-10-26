Крупный пожар произошел на рынке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на одном из старейших рынков во Владивостоке утром 26 октября, площадь возгорания составляет 400 кв. м, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"26 октября в 10:29 (3:29 мск) на пульт пожарной охраны Владивосток поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка по адресу: Океанский проспект.<...> В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня", - говорится в сообщении.

Рынок расположен вблизи оживленной крупной транспортной развязки в оживленном жилом районе. На фото, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видны крупные клубы черного дыма над крышей рынка.

Съезд с крупной транспортной развязки в сторону рынка перекрыли, с территрии рынка эвакуировали 70 человек, сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Очевидцы сообщают о том, что на рынке слышны взрывы, а также информируют об обрушении кровли, местные жители помогают пожарным разворачивать пожарные шланги. В пресс-службе администрации Владивостока информацию о взрывах не подтверждают.

По данным онлайн-карт Владивостока, из-за пожара и ограничения движения в сторону рынка образовались серьезные пробки по направлению из пригорода и нескольких районов города.

По данным министерства ГО и ЧС Приморья, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, задействовали около 40 человек и 11 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась до 700 кв.м. В 11:28 (04:28 мск) объявили локализацию пожара.

Прокуратура Владивостока начала проверку. "Прокуратура Владивостока даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Рынок построили в конце 1990-х годов, в нем велась торговля продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.