На Соломоновых Островах при взрыве бомбы времен Второй мировой войны погибли два человека

СИДНЕЙ, 26 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще четверо пострадали от взрыва американской бомбы времен Второй мировой войны на Соломоновых Островах. Об этом во вторник сообщила газета Solomon Times.

По ее данным, трагедия произошла в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы страны Хониары, где семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. При взрыве бомбы, оказавшейся под землей на месте костра, один мужчина погиб, второй умер позднее в больнице, еще два человека были госпитализированы в критическом состоянии. Также пострадали двое мужчин, находившихся неподалеку, их доставили в больницу с баротравмами.

За последний год при детонации боеприпасов, оставшихся на островах архипелага со времен Второй мировой войны, погибли пять человек. По данным австралийской гуманитарной организации SafeGround, на Соломоновых Островах насчитываются тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Их точное количество не установлено.