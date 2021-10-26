Количество пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах выросло до пяти

ТАСС, 26 октября. Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"По состоянию на 07:00 26 октября пострадали пять человек", - сообщает пресс-служба.

По данным Минздрава, еще одна пострадавшая 1973 года обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов самостоятельно. После проведения лечебно-диагностических мероприятий женщину отпустили на амбулаторное лечение.

В больницах остается три человека. Ребенок 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов в тяжелом состоянии. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась в больнице.

Взрыв бытового газа произошел 25 октября на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстана в Набережных Челнах. По последним данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Причиной взрыва стала утечка газа.