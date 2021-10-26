Двое пострадавших в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии

​​​​​​МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжелом состоянии, одного из них - подростка - планируют эвакуировать в медучреждение в Казани. Об этом журналистам во вторник сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным на 08:40 (по мск) 26 октября 2021, в результате происшествия в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб. Три человека госпитализированы: состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое. В настоящее время готовится его медицинская эвакуация в медицинскую организации Казани, для него будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России. Пострадавший 1951 года рождения также в тяжелом состоянии продолжит получать медпомощь в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, его состояние также тяжелое", - сказал он.