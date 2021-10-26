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В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка. Три человека погибли

Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и трое, включая ребенка, погибли при столкновении грузовика и легковушки на ЦКАД в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 149-м километре ЦКАД произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. В результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей, еще трое погибли, среди них один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

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