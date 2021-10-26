СМИ: в центральной Франции наркодилер устроил перестрелку с полицией

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Французские полицейские подверглись нападению с применением огнестрельного оружия во время патрулирования квартала Дюшер на севере Лиона (департамент Рона). Как сообщает во вторник телеканал France 3, никто из правоохранителей не пострадал.

"Это очень серьезно, поскольку огонь велся на поражение", - заявил журналистам мэр Лиона Грегори Дусе. "В этом квартале находятся несколько наркоторговцев, но до этого вечера у нас не было данных, позволявших предположить такое развитие событий", - констатировал он. Позже в префектуре региона Овернь-Рона-Альпы уточнили, что никто из правоохранителей не пострадал.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером. После перестрелки на место прибыл отряд полицейского спецназа RAID. Правоохранители оцепили два жилых многоэтажных дома, однако никто не был задержан. По предварительным данным, по полицейским стрелял один человек, его поиски продолжаются.

В мае этого года произошел похожий инцидент в Авиньоне на юго-востоке Франции, когда возвращавшиеся с задания полицейские решили ответить на вызов о нарушении порядка в центре города. Прибыв на место, они стали свидетелями сделки по продаже запрещенных веществ и решили задержать нарушителей. В этот момент один из молодых людей достал пистолет и несколько раз выстрелил в правоохранителей.

40-летний полицейский, который в этот момент был в штатском, но с полицейской повязкой на рукаве, получил ранения груди и живота. Несмотря на усилия спасателей, он умер на месте. Подозреваемый был задержан при попытке бежать в Испанию. Ему предъявлены обвинения в "убийстве представителя власти" и "покушении на убийство представителя власти", к настоящему моменту он все еще находится под стражей в ожидании приговора.