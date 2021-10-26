Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгения Зака, который обвиняется в крупном мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию Зака на решение Тверского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемого - без удовлетворения", - сказали в суде.

Тверской суд Москвы 30 сентября отправил на два месяца в СИЗО гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его бывшего заместителя Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Уголовное дело, по которому они проходят, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу также арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, ее гражданский супруг Артур Стеценко. Кроме того, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, также обвиняемый по этому делу, отправлен под домашний арест. Никто из них вину не признает.