Пострадавшим в доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, окажут финансовую поддержку

"В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим как в 11 подъезде, где произошел взрыв, так и в соседних подъездах. По распоряжению мэра города в настоящее время открывается расчетный счет для оказания поддержки пострадавшим. Также будут приняты меры поддержки города и республики всем пострадавшим", - рассказал Зуев.

Он сообщил, что на месте работают представители Следственного комитета с экспертами-криминалистами. В ближайшее время они примут решение о возможности для экспертов-строителей и проектировщиков провести соответствующие технические обследования. После этого будет решаться вопрос о возможном восстановлении разрушенной части дома.

Власти сформировали штаб по организации помощи пострадавшим, сообщил журналистам глава Автозаводского района Набережных Челнов Винер Харисов. "На данный момент социальные службы района и города непосредственно во дворе, <...> записываем, кто в чем нуждается. В районе <...> организован штаб, <...> [определены] ответственные лица для организации материальной помощи всем пострадавшим. <…> На сегодняшний день обратились около 10 человек", - сказал Харисов.

Уточняется, что в доме 1979 года строительства, где разрушены от взрыва шесть квартир, пострадали 10-12 подъезды. "После того, как следственный комитет разрешит строителям и проектировщикам зайти в здание для осмотра конструкций будет принято решение о возможном демонтаже или о восстановительных работах и возможности проживания людей в этом доме. 224 квартиры в доме, 980 человек проживает, точное количество уточняется", - рассказал Зуев.