Пострадавшим в доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, окажут финансовую поддержку

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Финансовую помощь окажут жильцам трех поврежденных подъездов в доме в Набережных Челнах, где накануне произошел взрыв газа. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.
"В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан, определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим как в 11 подъезде, где произошел взрыв, так и в соседних подъездах. По распоряжению мэра города в настоящее время открывается расчетный счет для оказания поддержки пострадавшим. Также будут приняты меры поддержки города и республики всем пострадавшим", - рассказал Зуев.
Он сообщил, что на месте работают представители Следственного комитета с экспертами-криминалистами. В ближайшее время они примут решение о возможности для экспертов-строителей и проектировщиков провести соответствующие технические обследования. После этого будет решаться вопрос о возможном восстановлении разрушенной части дома.
Власти сформировали штаб по организации помощи пострадавшим, сообщил журналистам глава Автозаводского района Набережных Челнов Винер Харисов. "На данный момент социальные службы района и города непосредственно во дворе, <...> записываем, кто в чем нуждается. В районе <...> организован штаб, <...> [определены] ответственные лица для организации материальной помощи всем пострадавшим. <…> На сегодняшний день обратились около 10 человек", - сказал Харисов.
Уточняется, что в доме 1979 года строительства, где разрушены от взрыва шесть квартир, пострадали 10-12 подъезды. "После того, как следственный комитет разрешит строителям и проектировщикам зайти в здание для осмотра конструкций будет принято решение о возможном демонтаже или о восстановительных работах и возможности проживания людей в этом доме. 224 квартиры в доме, 980 человек проживает, точное количество уточняется", - рассказал Зуев.