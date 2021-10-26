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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах

Жильцов поврежденного взрывом дома в Татарстане начали впускать в квартиры за вещами

Людей сопровождают сотрудники МЧС

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Жильцов поврежденных от взрыва газа подъездов дома в Набережных Челнах начали впускать в квартиры за вещами и документами, рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города.

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"Жильцов дома начали запускать в дома, чтобы они забрали документы и личные вещи, а также составили список для компенсации ущерба", - рассказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в 10-й, соседний с поврежденным от взрыва подъезд жители входят по очереди, в сопровождении сотрудников МЧС.

На месте работают представители Следственного комитета с экспертами-криминалистами. В ближайшее время они примут решение о возможности для экспертов-строителей и проектировщиков провести соответствующие технические обследования. После этого будет решаться вопрос о возможном восстановлении разрушенной части дома.

Теги
РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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