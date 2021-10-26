СК возбудил дело по факту ранения жителя Донецка украинскими силовиками

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

22 октября военнослужащие Украины произвели массированный обстрел из тяжелого вооружения с применением гранатометов и минометов калибра 120 мм жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка. При попадании снаряда в Петровском районе был ранен 37-летний мужчина, в Кировском районе повреждена электроподстанция, в результате обесточены более 1 300 жилых домов. "По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщили в СК.

Российские следователи продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения.