В Нижнем Новгороде подростка подозревают в применении насилия в отношении полицейских

ТАСС, 26 октября. Уголовное дело возбудили в отношении подростка в Нижнем Новгороде, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, вечером 24 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции установили двух граждан, подозреваемых в совершении грабежа ювелирных украшений. Они доставляли их к следователю для дачи показаний, когда подросток оказал сопротивление полицейским: одного сотрудника он ударил, другого укусил. После этого он попытался скрыться, однако полиция пресекла его действия.

Несовершеннолетний подозреваемый задержан следователями СК. В ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение как по ст. 318 УК РФ, так и по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), а также избрана мера пресечения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.