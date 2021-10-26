Устроивший стрельбу в мае в Екатеринбурге частично признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина, который в конце мая устроил стрельбу в районе Химмаш в Екатеринбурге, частично признал вину в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями, передает корреспондент ТАСС из зала Свердловского областного суда.

Всего подсудимый обвиняется по шести статьям, в том числе покушение на убийство и незаконное лишение человека свободы. Инцидент произошел 30 мая, стрельбу устроил бывший сотрудник органов внутренних дел Сергей Болков.

"По статье 127 ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением оружия" - прим. ТАСС) - признаю частично, по статье 119 ("Угроза убийством") - точно также признаю частично, по покушению на убийство пяти лиц - частично, я их не видел. По ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство с применением насилия") - также частично, ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества") - это признаю в полном объеме. И посягательство на жизнь сотрудников полиции - признаю частично, не понимал, что это сотрудники силовых структур", - сказал Болков, отвечая на вопросы судьи о признании вины по каждому из преступлений.

26 октября в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу о стрельбе на Химмаше. В настоящее время проходит допрос потерпевших, их более десяти человек.

В результате ЧП, произошедшего 30 мая, пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании Болков начал стрелять в бойцов СОБР, никто из них не пострадал. В ходе следственных действий также было установлено, что обвиняемый не только стрелял из окна дома, но и перед этим удерживал у себя в квартире человека, которому угрожал оружием и ножом. Болков был пьян.

В результате стрельбы были также повреждены автомобили на улице, здания, общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.