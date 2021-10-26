В Приангарье задержали женщину, которая закрыла детей на несколько дней одних в квартире

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области задержали женщину, которая на несколько дней оставила своих четверых детей запертыми в квартире. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Вечером 25 октября местоположение женщины было установлено. В настоящее время следователями СК она задержана, помещена в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В отношении 31-летней женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"). По версии следствия, 21 октября в городе Братске она оставила четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Полицейские 24 октября при помощи пожарной лестницы вызволили детей из дома. Они помещены в центр помощи семьям и детям.

Женщина, которая обратилась в полицию, рассказала, что видела, как дети спускали из окна веревку, а одна из местных жительниц таким образом передавала им продукты.

Как сообщала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, семья состоит на учете, так как неоднократно попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних за ненадлежащее поведение матери.