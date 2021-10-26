{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный пожар на рынке во Владивостоке полностью ликвидировали

Информации о пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Специалисты полностью ликвидировали крупный пожар на рынке во Владивостоке. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Приступив к тушению, в 11:28 (04:28 мск) огнеборцы локализовали пожар, а в 16:43 (09:43 мск) - полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила во вторник в 10:29 (03:29 мск), в 13:21 (06:21 мск) было ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 квадратных метров. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10. Данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку.

Рынок расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе. На рынке торгуют продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.

Теги
РоссияПриморский край
Полиция задержала 12 человек, причастных к сбыту мефедрона по регионам через интернет
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители изъяли 30 кг наркотика
Читать полностью