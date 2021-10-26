Крупный пожар на рынке во Владивостоке полностью ликвидировали

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Специалисты полностью ликвидировали крупный пожар на рынке во Владивостоке. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Приступив к тушению, в 11:28 (04:28 мск) огнеборцы локализовали пожар, а в 16:43 (09:43 мск) - полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила во вторник в 10:29 (03:29 мск), в 13:21 (06:21 мск) было ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, общая площадь горения составила 700 квадратных метров. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10. Данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку.

Рынок расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе. На рынке торгуют продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.