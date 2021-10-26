СК рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Татарстане

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следственный комитет рассматривает две версии взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, где один человек погиб и четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. "При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка", - сообщили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, потерпевших, назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы. "Также проведены обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях", - сообщили в СК.