В СК Белоруссии назвали причину катастрофы самолета Як-130

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Белорусские следователи назвали отказ системы управления причиной катастрофы самолета Як-130, произошедшей в мае этого года в районе Барановичей. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

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"Допрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. Тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего. Из Государственного комитета судебных экспертиз получены заключения экспертиз. Причина трагедии - отказ системы управления самолетом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, нештатная ситуация развивалась в течение 40 секунд, пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. "Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов", - отметили в СК.

В результате авиакатастрофы Як-130 в Барановичах 19 мая погибли оба летчика.