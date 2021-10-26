{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК Белоруссии назвали причину катастрофы самолета Як-130

Cледователи сообщили, что причиной катастрофы стал отказ системы управления

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Белорусские следователи назвали отказ системы управления причиной катастрофы самолета Як-130, произошедшей в мае этого года в районе Барановичей. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

На эту тему
Хронология аварий и катастроф самолетов Як-130
Хронология аварий и катастроф самолетов Як-130

"Допрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. Тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего. Из Государственного комитета судебных экспертиз получены заключения экспертиз. Причина трагедии - отказ системы управления самолетом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, нештатная ситуация развивалась в течение 40 секунд, пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. "Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов", - отметили в СК.

В результате авиакатастрофы Як-130 в Барановичах 19 мая погибли оба летчика.

Теги
Белоруссия
Полиция задержала 12 человек, причастных к сбыту мефедрона по регионам через интернет
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители изъяли 30 кг наркотика
Читать полностью