В ДНР заявили о повреждении одной из крупнейших шахт газопровод из-за обстрела

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Газопровод шахты имени Засядько в Донецке был поврежден во вторник утром в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на пресс-службу Министерства угля и энергетики ДНР.

"Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 07:05. К счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став [газопровод], упало давление в уникальной когенерационной газовой станции [установка по выработке электричества с использованием шахтного газа в качестве сырья] шахты им. Засядько", - приводит агентство сообщение Минугля ДНР.

Отмечается, что на работу предприятия инцидент не повлиял. Специалисты приступили к устранению повреждений.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел велся из Авдеевки. В направлении поселка Яковлевка, где расположена шахта имени Засядько, выпущено 12 мин калибром 120 мм.

Кроме того, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник в поселке Яковлевка был поврежден жилой дом № 133 по улице Ясиноватская. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооруженные силу Украины (ВСУ) уже четвертый раз за последние два месяца подвергают обстрелу территории шахты им. Засядько. В прошлый раз предприятие попало под огонь украинских силовиков 30 сентября. Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году. Это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в Донбассе. Она находится в прифронтовом Киевском районе Донецка.