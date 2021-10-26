Полиция задержала 12 человек, причастных к сбыту мефедрона по регионам через интернет

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 12 человек, которые подозреваются в продаже мефедрона через интернет-магазины по регионах России, изъято 30 кг наркотика. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара - Санкт-Петербург", - сказала она.

Всего, по словам Волк, задержаны 12 человек, девять из них осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, арестованы. "В ходе обысков у задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 кг мефедрона", - добавила представитель МВД.

Расследование уголовного дела по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств продолжается.