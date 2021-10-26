Суд признал законным приговор участнице Pussy Riot Алехиной по делу о нарушении саннорм

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе решение приговорить участницу группы Pussy Riot Марию Алехину к одному году лишения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Даниил Берман.

"Мосгорсуд отклонил нашу жалобу и оставил решение первой инстанции в силе. Мы будем подавать кассацию на это решение, поскольку хотим со временем обратиться в Европейский суд по правам человека. По правилам, для этого нужно пройти сначала все инстанции внутри РФ", - сказал он.

Преображенский районный суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы, ей нельзя уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, выезжать за пределы Москвы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, нужно приходить в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.

По этому делу ранее Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Людмилу Штейн и главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы, Любовь Соболь - к 1,5 года ограничения свободы, на один год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный.