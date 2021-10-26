{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятого фигуранта дела о массовом отравлении метанолом в Свердловской области арестовали

Ранее суд арестовал трех фигурантов дела, еще одного отпустили под обязательство о явке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал пятого фигуранта дела о массовом отравлении людей метиловым спиртом в Свердловской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее суд арестовал до 15 декабря трех фигурантов дела, еще один был отпущен под обязательство о явке.

"Да, арестован", - сообщили в суде на вопрос об аресте пятого фигуранта дела о массовом отравлении.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). По данным источника ТАСС, число погибших увеличилось до 30 человек.

Теги
РоссияСвердловская область
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
Пострадавшего владельца квартиры в Набережных Челнах транспортируют в Казань
Мужчину доставят в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана
Читать полностью