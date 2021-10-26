СК проводит проверку после смерти женщины, выпавшей из окна больницы в Смоленской области

ТАСС, 26 октября. Следователи проводят проверку по факту смерти пенсионерки, тело которой с повреждениями, характерными при падении с высоты, было обнаружено возле медучреждения в поселке Верхнеднепровский в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки 1948 года рождения при падении из окна третьего этажа лечебного учреждения в поселке Верхнеднепровский Смоленской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тело местной жительницы с повреждениями, характерными при падении с высоты, обнаружили в понедельник возле лечебного учреждения. Тело направлено в судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

По данным местных СМИ, женщина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и психическим расстройством, однако она попыталась уйти домой из-за сильных головных болей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пенсионерка не была госпитализирована, она сама пришла в лечебное учреждение с жалобами на головокружение, дезориентацию и высокое давление.