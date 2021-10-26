Апелляционный суд в Москве 27 октября проверит законность ареста врачей Белой и Сушкевич

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в Москве в среду, 27 октября, рассмотрит жалобу защиты на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалобы адвокатов на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белой и Сушкевич будут рассмотрены апелляционным судом 27 октября в 10:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и.о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, что стало причиной его смерти. Калининградский областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция, которая была удовлетворена. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд.