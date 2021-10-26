{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В квартире на западе Москвы обнаружили тела ребенка и двоих взрослых

По версии следствия, их убили
© Александр Щербак/ТАСС​​​​​​, архив

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

"Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти", - сказала она. На место выехал руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Обстоятельства и причины убийства сейчас выясняются.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ребенку было восемь лет. На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Теги
Россия
В Новой Москве убили экс-замглавы управления МВД Новосельцева
На месте работает следственно-оперативная группа
Читать полностью