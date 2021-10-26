В квартире на западе Москвы обнаружили тела ребенка и двоих взрослых

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

"Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти", - сказала она. На место выехал руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Обстоятельства и причины убийства сейчас выясняются.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ребенку было восемь лет. На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.