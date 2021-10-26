СК возбудил два дела в связи гибелью двухлетней девочки от отравления в Подмосковье

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела в связи с гибелью двухлетней девочки от отравления в Ногинске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту гибели двухлетней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 25 октября отец девочки вернулся домой после ночной рабочей смены и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Врачи доставили их в больницу с отравлением неизвестным веществом. В реанимации девочка умерла, мать ребенка остается там. Следователем осмотрено место происшествия, в ходе которого были изъяты различные емкости, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

Врадий отметила, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в ПДН. "В этой связи возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - добавила представитель ГСУ.