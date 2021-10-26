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В Новой Москве убили экс-замглавы управления МВД Новосельцева

На месте работает следственно-оперативная группа

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экс-замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрей Новосельцев убит в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В бане в садовом товариществе "Родни" в Новой Москве найден убитым мужчина 1953 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС, у мужчины колото-резаные раны. Погибший - бывший заместитель начальника ГУЭБ МВД России Андрей Новосельцев. На месте работает следственно-оперативная группа.

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