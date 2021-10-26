Вандалы разрушили памятник Чапаеву в Полтавской области

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники разрушили памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву в городе Лубны Полтавской области, сообщила во вторник пресс-служба полиции.

"В ночь на вторник в Лубнах неизвестные сбросили памятник Василию Чапаеву", - говорится в сообщении. Данный памятник подлежал сносу в рамках закона о декоммунизации, однако в 2015 году его переименовал в памятник Чапаевской дивизии и сносить не стали.

Так же минувшей ночью разрушили памятник комсомольцам в городе Лохвица этой же области.

Чапаев - участник Первой мировой войны и Гражданской войны, организовал военные силы большевиков на восточном берегу Волги, погиб в 1919 году в возрасте 32 лет.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.