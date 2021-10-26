В Нижегородской области подрядчика оштрафовали на 6,6 млн рублей за срыв капремонта школы

ТАСС, 26 октября. Подрядчика оштрафовали на сумму более 6,6 млн рублей за срыв сроков по ремонту школы в Нижегородской области по нацпроекту "Демография". Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"По результатам их [административных дел] рассмотрения ответственное должностное лицо коммерческой организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на общую сумму 6,6 млн рублей. Полное выполнение контрактных обязательств контролируется прокуратурой", - сообщили в пресс-службе.

Во время проверки прокуратура установила, что муниципальное учреждение "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" заключило контракт с ООО "Старком" на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы по нацпроекту "Демография". Стоимость контракта составляла более 28 млн рублей, подрядчик должен был завершить работы до мая этого года.

Однако компания не выполнила условия в установленные сроки, работы не были завершены. По факту нарушения прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ").