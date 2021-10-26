Более 100 домов остаются без отопления в Саратове из-за аварии

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Более 100 домов остались без отопления из-за аварии в Саратове, с 25 октября их число возросло почти вдвое, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

25 октября 55 многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО "Т Плюс" на ул. Вишневой. Ранее планировалось заполнять систему теплоносителем с 08:00 26 октября. Однако утром во вторник стало известно, что аварийная ситуация не устранена, теплоснабжение обещали устранить к вечеру 26 октября.

"Энергетики расширили перечень домов, попадающих в зону отключения, их стало 102. Отключено отопление и горячее водоснабжение", - сообщает мэрия.

Мэр города Михаил Исаев поручил главе районной администрации организовать поквартирный обход и при необходимости развернуть пункт обогрева.

Сейчас в Саратове +7 градусов.