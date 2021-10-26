В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Балтийске Калининградской области, потом начался пожар на площади 50 кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ЧП на улице Ушакова, дом 24, поступила в 13:58 мск. "Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказали в пресс-службе.

Пострадал один человек. "Один человек пострадал, в доме выбиты окна", - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов.

"В 14:40 мск пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в экстренных службах, в многоэтажном доме взорвался баллон с газом.