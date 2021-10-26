Подростка, пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах, доставят в Казань

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 октября. /ТАСС/. Подростка 2004 года рождения, пострадавшего от взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставят в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Его (ребенка - прим. ТАСС) везут в ДРКБ", - сообщили в Минздраве на вопрос о транспортировке 17-летнего юноши в Казань.

Ранее в Казань санавиацией перевезли 70-летнего собственника квартиры, где произошел взрыв.

25 октября на четвертом этаже дома из-за утечки произошел взрыв газа, приведший к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже. Пострадали четыре человека, погибла девушка.