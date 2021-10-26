Прокуратура начала проверку после хлопка газа в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области организовала проверку в связи с поступившей информацией о взрыве газа и пожаре в жилом доме в городе Балтийске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Калининградской области организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме № 29 по ул. Ушакова города Балтийска. Прокурор города Алексей Бедризов находится на месте происшествия, им скоординированы действия оперативных служб. И. о. прокурора Калининградской области Константин Воронцов выехал на место происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. метров. По данным МЧС, пострадал один человек.

Сотрудниками полиции обеспечивается охрана общественного порядка, выставлено оцепление. Инспекторы ГИБДД организуют беспрепятственный проезд пожарной техники к месту ЧП. Сотрудниками отдела полиции местным жителям оперативно будет оказана помощь в восстановлении документов. С целью оперативной координации этой работы на место выехало руководство УМВД России по Калининградской области. Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, на месте ЧП также работают сотрудники ведомства. "Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают оцепление территории места происшествия и оказывают содействие спасателям в эвакуации жителей пострадавшего дома", - сказал представитель ведомства.

По информации единой дежурной диспетчерской службе Балтийска, предварительно, разрушения не очень масштабные. "В квартире, где по всей видимости произошел хлопок, выбиты двери, стекла на первом этаже. Для сохранения имущества жильцов этого подъезда выделен наряд полиции. Дом 100-квартирный, в подъезде 15 квартир", - сообщили ТАСС в ЕДСС, отметив, что информация по пострадавшим и эвакуированным уточняется.