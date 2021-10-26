Дело о "билетной мафии" направили в прокуратуру

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Предварительное расследование резонансного уголовного дела о "билетной мафии", которое вела убитая весной 2018 года следователь Евгения Шишкина, окончено и передано на утверждение обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование резонансного уголовного дела в отношении 22 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ. Это предполагаемые организаторы и участники преступного сообщества, которое специализировалось на мошенничестве в сфере компьютерной информации, - сказала она. - В настоящее время <...> уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

По словам Волк, в ходе следствия установлено, что с июля 2013 года по август 2014 года путем несанкционированного доступа к компьютерной информации соучастники от имени коммерческих организаций незаконно оформляли электронные билеты. После этого они возвращали приобретенные без соответствующей оплаты проездные документы в железнодорожные кассы и получали за них наличные деньги. Уголовное дело в отношении так называемой билетной мафии было возбуждено следователем следственного управления УТ МВД России по ЦФО подполковником юстиции Евгенией Шишкиной. Она была застрелена в 2018 году.