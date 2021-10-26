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Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме в Балтийске

В результате инцидента пострадал один человек
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Причиной взрыва бытового газа в жилом доме в Балтийске стала его утечка. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"По предварительной информации, причиной взрыва стал не газовый баллон, а утечка газа", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что баллон с газом взорвался в многоэтажном жилом доме в Балтийске Калининградской области, в результате чего пострадал один человек. В настоящее время пожар, который последовал после взрыва, потушен.

В свою очередь в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили ТАСС, что сотрудники ведомства оказывают всю необходимую помощь жителям дома. "Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают оцепление территории места происшествия и оказывают содействие спасателям в эвакуации жителей пострадавшего дома", - сказали в пресс-службе.

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