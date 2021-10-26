В ХМАО задержали экс-чиновника Минфина, разыскиваемого более 20 лет за убийство прокурора

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России задержан Юрий Чекин, 1963 года рождения, обвиняемый в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юрия Бедерина", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по ХМАО-Югре Чекин в течение 1993 года похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн 600 тыс. рублей. По данному факту прокуратура округа в отношении Чекина возбудила уголовное дело. "В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бедерина Ю. А. и исполнение тем служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего. 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по заказу Чекина 7 ноября 1996 года был убит его знакомый Руппель А. В., пытавшийся присвоить себе его деньги. Также Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал 3 января 1998 года убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б. М. из-за карточного долга. Непосредственные исполнители убийств были установлены и осуждены.

Чекин в 2000 году объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, организации убийства и незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк разыскиваемый был задержан во вторник. "Оперативниками установлено, что на протяжении последних нескольких лет он проживал на территории столицы округа в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой", - сказала она. Кроме того, по ее словам, в одной из комнат под подоконником обнаружен тайник, в котором мог спрятаться человек. Также при обыске оперативники изъяли оружие и документацию, имеющую доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время Чекин доставлен в СУ СКР по ХМАО-Югре.