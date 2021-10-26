Троих мужчин осудили за убийство главы Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник признал двух жителей региона виновными в организации убийства главы администрации города Копейска Сергея Вялова, а третьего жителя - в том, что он совершил убийство, исполняя их план. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 19 до 25 лет, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Владимиру Булдашеву на срок 25 лет со штрафом 10 тыс. рублей, Радику Ишбулатову на срок 19 лет, Алексею Соколову на срок 20 лет", - сказано в сообщении.

Булдашев и Соколов признаны виновными в организации умышленного убийства (ст. 17, п. "а", "в", "н" ст. 102 УК РСФСР), а Ишбулатов - в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга (п. "а", "в", "н" ст. 102 УК РСФСР). Соколов, помимо прочего, признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным суда, Булдашев и его племянник Соколов организовали убийство главы администрации Копейска. Вечером 29 августа 1994 года Ишбулатов и подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали на Вялова и нанесли несколько ножевых ранений, от которых потерпевший умер на месте происшествия.

Как объяснили в суде, мотивом для убийства стало то, что назначенный в октябре 1993 года на должность главы администрации Копейска Вялов, исполняя свои должностные обязанности, неоднократно высказывал в адрес Булдашева требования о возврате в пользование муниципальных органов власти переданного муниципального имущества - объектов недвижимости. Они были переданы Булдашеву предыдущим главой, мужчина не хотел возвращать имущество, но и налоги за него не платил. Также Соколова признали виновным в том, что он пытался изнасиловать женщину в 1997 году и, выполняя заказ неустановленного лица, убил бизнесмена в 2004 году.

В суде добавили, что в качестве компенсации морального вреда в пользу Дмитрия Вялова (сына потерпевшего) взыскано с Булдашева 2 млн рублей, с Ишбулатова и Соколова по 1 млн рублей. Также с Соколова взыскан в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей (жены убитого бизнесмена) 1 млн рублей.