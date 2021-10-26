Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске, где взорвался газ

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске в Калининградской области, где произошел взрыв газа. Погибших в результате ЧП нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Были спасены 13 человек", - сказал представитель ведомства, отметив, что еще шестерых человек спасатели вывели из дома. По его словам, погибших в результате инцидента нет.

Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, в доме нет разрушений конструкций, взрывом выбило только окна. Собеседник агентства также отметил, что очаг возгорания, который возник после взрыва, находился на кухне в квартире.

Ранее в МЧС сообщали, что во вторник днем в Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа и пожар. В результате инцидента, по данным регионального главка МЧС, пострадал один человек, в доме в результате ЧП выбило окна. На месте инцидента работают сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона в квартире. Региональные прокуратура и управление СК начали проверку по факту ЧП, на место происшествия выехал губернатор Антон Алиханов.