После взрыва в жилом доме в Балтийске медпомощь никому не потребовалась

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Никто из жильцов жилого дома в Балтийске, где произошел взрыв газа, серьезно не пострадал. Медпомощь никому не понадобилась, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов, прибывший на место происшествия.

"Самое главное, что пострадавших как таковых нет и погибших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась", - сказал Алиханов. Он добавил, что подъезд дома, где произошел взрыв, будет расселен. Решается вопрос о размещении жильцов в гостиницах.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало об одном пострадавшем.

Алиханов добавил, что сообщение о сильном запахе газа из этого дома поступило примерно за час до происшествия. Стояк газа был полностью перекрыт. Все квартиры обошли, но в одну из них попасть не смогли, она была закрыта. Эта квартира находится на балансе муниципалитета и была предоставлена по договору социального найма. "Наниматель жив, здоров. С ним все нормально, он был на работе", - уточнил губернатор.

Информация о ЧП на улице Ушакова, дом 24, в Балтийске поступила в 13:58 мск. Предположительно, был взрыв газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Спасены 13 человек.

В администрации Балтийска ТАСС сообщили, что причиной взрыва стала утечка газа в квартире на первом этаже. Официальная причина ЧП в доме - утечка газа в квартире, хотя пока без документального подтверждения. В результате взрыва повреждены межкомнатные стены в квартире, стены самого дома не пострадали, в соседнем доме и в доме напротив также выбиты окна, около ста в общей сложности, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Пострадавшим будет оказана помощь в ремонте, замене окон, добавил собеседник агентства.

Прокуратура области и региональное следственное управление СК начали проверки по факту происшествия.