Власти подтвердили, что причиной взрыва в жилом доме в Балтийске стала утечка газа

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Причиной взрыва в жилом доме в Балтийске в Калининградской области стала утечка газа, дом газифицирован, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Балтийского городского округа.

"Официальная причина ЧП в доме - утечка газа в квартире. Дом газифицирован", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС об утечке газа как возможной причине взрыва.

Во вторник днем в Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа, после чего последовал пожар. В результате инцидента, по данным регионального главка МЧС, пострадал один человек. На месте инцидента работают сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Региональные прокуратура и управление СК начали проверку по факту ЧП. На место происшествия выехал губернатор области Антон Алиханов.