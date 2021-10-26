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Суд в Петербурге вынес приговор рабочему, убившему своего коллегу

Ему грозит семь лет в колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Рабочий Евгений Александров приговорен судом к семи годам колонии строгого режима за убийство коллеги в цеху в сентябре 2020 года. После убийства злоумышленник расчленил труп и выбросил в реку. Об этом сообщила во вторник прокуратура Санкт-Петербурга.

"Он [Александров] признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Александрова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2020 года Александров, находясь в цеху предприятия на проспекте Обуховской Обороны, убил потерпевшего, 37-летнего рабочего, после чего расчленил его труп на несколько частей, сложил их в мешки, которые выбросил в Неву. Через некоторое время один из мешков был выловлен рыбаком в реке Екатерингофке, СК возбудил уголовное дело. В октябре 2020 года подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания.

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