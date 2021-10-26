В Воркуте из-за банкротства водоканала ввели режим ЧС

СЫКТЫВКАР, 26 октября. /ТАСС/. Власти заполярного моногорода Воркуты Республики Коми ввели режим ЧС, чтобы предотвратить возможные сбои в работе воркутинского ООО "Водоканал", признанного банкротом. Угрозы потери водоснабжения для города и поселков нет, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В Воркуте введен режим чрезвычайной ситуации для предотвращения нарушения режима работы ресурсоснабжающего предприятия. У ООО "Водоканал", которое признано банкротом, нет возможности приобрести все необходимые ресурсы для <...> бесперебойной работы объекта жизнеобеспечения города в предстоящий осенне-зимний период. С введением режима ЧС появляется возможность проводить мероприятия по предупреждению ситуаций, нарушающих условия жизнедеятельности горожан", - сообщили ТАСС в администрации Воркуты.

Ранее на территории муниципалитета был введен режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением трех поселков - Елецкий, Сивомаскинский и Заполярный. У муниципального предприятия "Северные тепловые сети" был арестован счет налоговой службой из-за задолженности по налогам, поэтому возникла проблема с оплатой угля и его поставкой в поселковые котельные. Они убыточны. Муниципалитет ввел особый режим, чтобы иметь право выделить предприятию средства из городского бюджета на закупку топлива. "Проблема с отоплением поселков решена. Средства выделены. Запас угля сформирован", - сообщили в мэрии.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 50 тыс. человек, один из опорных городов российской Арктики. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Жители покидают город из-за закрытия производств, сокращения рабочих мест. По официальным прогнозам, к 2037 году планируется закрытие оставшихся четырех шахт и угольного разреза.