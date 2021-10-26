В Калужской области педофил получил тюремный срок за совращение малолетних в соцсетях

ТАСС, 26 октября. Калужский суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Москвы за развратные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 12 лет. Мужчина вел переписку с детьми в социальной сети, шантажировал их, заставляя присылать ему интимные фото, сообщает во вторник СК по Калужской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Пять эпизодов действий сексуального характера в отношении малолетних"), ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение несовершеннолетнего к совершению действий сексуального характера путем шантажа"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Москвы в 2019 году через социальную сеть вел переписку с большим количеством пользователей со всей России. При этом пять малолетних девочек, проживающие на территории Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области, по просьбе подсудимого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии. Фотографии двух из них обвиняемый направил посторонним лицам.

"Личность педофила была установлена в результате грамотно проведенных следственных действий, в том числе исследования данных с IP-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице. В его квартире в Москве следователи провели обыск, изучили всю переписку. При этом сообщение в полицию поступило лишь от мамы калужанки, родители остальных пострадавших не знали о противоправной переписке, которую вел фигурант с их детьми. Всего по делу проведено 11 сложных и длительных судебных экспертиз", - сообщили в СК.

Приговором суда мужчина был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, после отбытия которых он будет ограничен в свободе на 2,5 года. Кроме того, суд обязал его пройти принудительное лечение от расстройства в форме педофилии.