Экс-супруга Цеповяза лишилась земель

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Кущевский районный суд на Кубани удовлетворил иск кубанского предпринимателя Николая Гордика о взыскании в его пользу с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд рублей, в рамках иска недействительными признаны сделки по передаче 36 земельных участков от матери Цапка к его экс-супруге, они будут направлены на погашение ущерба Цеповязом потерпевшим. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В пресс-службе сообщили, что Гордик обратился с гражданским иском в суд к Цеповязу, Алексееву, они являются должниками по обязательствам, возникшим из-за причинения ему вреда в результате совершения в отношении него противоправных действий.

"Суд постановил исковые требования Гордика удовлетворить частично, взыскать с Цеповяза и Алексеева в пользу Гордика 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691 рубль и 23 коп. Признать недействительными 36 договоров купли-продажи по отчуждению Цеповяз Тамарой Владимировной в пользу Стришней Натальи Ивановны права собственности на земельные участки. Также суд решил погасить в ЕГРН записи о праве собственности Стришней в отношении данных земельных участков. Так как Тамара Владимировна Цеповяз является умершей, в порядке наследования по завещанию право собственности на имущество признать за Цеповязом Вячеславов Андреевичем", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС добавили, что за счет данного имущества будут производиться взыскания с Цеповяза ущерба в пользу потерпевших.

Ранее представлявшая интересы Гордика адвокат Ольга Тежерова сообщала ТАСС, что Николай Гордик в 2011 году был признан потерпевшим по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), бизнесмен под давлением передал три предприятия и земельные активы площадью 5 тыс. га бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка.

Банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Наталья Стришняя является экс-супругой члена банды Вячеслава Цеповяза, совладелицей и гендиректором ООО "ОПХ "Слава Кубани".