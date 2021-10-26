На хлебозаводе в Рыбинске произошел пожар на площади 500 кв. м

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Транспортерная галерея хлебозавода загорелась в Рыбинске Ярославской области на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение транспортерной галереи на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлекаются 46 человек и 18 единиц техники, в том числе пожарный катер.

"Информации о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве.

"В 17:56 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как добавили в МЧС, пожарные ликвидировали открытое горение.

Информация о пожаре по улице Черемховской Гавани, дом 1, поступила в 16:32 мск. К моменту прибытия первых пожарных огнем была охвачена транспортная галерея на площади 500 кв. метров.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу расположен хлебозавод "Рыбинскхлебопродукт".