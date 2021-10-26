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В Астрахани из психбольницы сбежал осужденный за бандитизм

Ведется розыск
Магомед Алханов УМВД России по Астраханской области
Описание
Магомед Алханов
© УМВД России по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Осужденный за бандитизм мужчина, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал во вторник из-под стражи. Ведется его розыск, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы (Началовское шоссе, 15) осужденный по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными структурами проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержание преступника, добавили в пресс-службе ведомства.

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