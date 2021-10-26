Украина выдала россиянина Игоря Шитого, обвиняемого в хищении 29 млн рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Украины выдала России жителя Брянской области Игоря Шитого, который обвиняется в похищении из бюджета 29 млн рублей, предназначенных для материальной компенсации пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

"В пограничном пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" состоялась экстрадиция гражданина России Игоря Шитого. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что, по предварительным данным, в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему, согласно которой они вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на ЧАЭС. "Фигуранты мошенническим путем присвоили положенные нуждающимся выплаты из бюджета на сумму 29 млн рублей", - добавили в ведомстве.