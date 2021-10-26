Спасатели до утра приостановили разбор завалов на месте взрыва газа в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС временно приостановили разбор завалов после взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах из-за наступления темноты и минусовых температур. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

"Работы по разбору завалов еще не завершены, но на сегодня приостановлены из-за темноты и минусовых температур. Спасателям нужно восстановиться. Они будут возобновлены завтра", - сказал Зуев.

Сотрудники МЧС работали на месте происшествия почти сутки. Исполкомом города для них было организовано бесплатное горячее питание.\

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 25 октября. По предварительным данным, разрушены по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. При этом в экстренных службах не исключают, что спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец одной из квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.

Расчетный счет и оказываемая помощь

Илья Зуев на собрании жильцов, чьи квартиры были повреждены, рассказал, что техническое обследование дома начнется в среду. "Завтра в 08:00 нам предоставили возможность начать техническое обследование квартир 10-го и 12-го подъездов для определения безопасности нахождения в ваших квартирах. По результатам этих исследований будет дано заключение, безопасно в них находиться или нет. Если заключение положительное, мы предложим вам заселиться в ваши квартиры", - рассказал он.

Уточняется, что 11-й подъезд, где и произошел взрыв, в настоящее время недоступен для технических исследований. "Сегодня в доме производили демонтаж конструкций, которые могли угрожать жизни даже прохожих, разбирали завалы, поэтому строители-эксперты в доме не работали", - уточнил Зуев.

Также был открыт расчетный счет для того, чтобы предприятия, организации, физические лица, смогли оказывать меры финансовой поддержки. Средства, поступающие на этот счет, будут направлены на поддержку пострадавших жильцов дома.

В том случае, если обследование поврежденных от взрыва подъездов продлится длительное время, то власти города выразили готовность заменить проживание в отеле на более комфортные условия для длительного проживания. Также Зуев рассказал, что детям, которые остались без возможности обучения, будет в течение дня оказана необходимая помощь.

Издержки по испорченным продуктам питания и поврежденной технике также будут компенсированы, заявил чиновник. "Все продукты, которые будут испорчены, вся техника, которая придет в негодность в ходе дальнейших мероприятий, все затраты будут компенсированы", - добавил Зуев. Конкретные суммы возмещения ущерба, в том числе и по ремонту, будут озвучены в ближайшие дни после работы оценщиков совместно с жильцами и руководителями администрации.