В Волгограде военнослужащий получил тюремный срок за вооруженное нападение на мужчину

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима младшего сержанта Николая Явкина, напавшего с ножом на случайного попутчика. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по волгоградскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 22220 младшему сержанту Николаю Явкину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Следствием установлено, что 1 июня 2021 года в ночное время Явкин с сослуживцем находился в бане. В три часа военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения на личном автомобиле собрались домой и по просьбе сотрудницы бани взяли с собой в качестве пассажира ранее неизвестного им гражданина, пообещав довезти его до дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в ходе поездки между Явкиным и пассажиром возник конфликт, который перерос в драку". "Явкин остановил автомобиль и нанес потерпевшему 13 ударов туристическим ножом в заднюю поверхность шеи и область лопатки. После этого военнослужащий, решив, что потерпевший скончался, вытащил его из машины и скрылся с места происшествия", - сообщается на сайте.

Отмечается, что "несмотря на умышленные действия Явкина, непосредственно направленные на причинение смерти человеку, указанное преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с тем, что потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь".

"Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда Явкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.